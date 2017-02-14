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78项新国家战略项目

最迟2019年开始开工

【本报雅加达讯】加速优先基础设施建设委员会（KPPIP）提议新的117项国家战略项目，来弥补列在2016年第3号总统条例，有关加速国家战略项目建设的国家战略项目。

公共工程与住房部长巴苏基（Basuki Hadimuljono）上周在雅加达声称，在（KPPIP）推荐的117项工程中，政府同意把其中78项工程列在国家战略项目名单。

这78项工程是政府放宽战略项目标准的结果。若政府对KPPIP推荐的工程项目进行严格评价，资格的项目或只有45项。

列为新的国家战略项目的其中是Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat-Tarutung-Sibolga高速公路（苏北省）、Temef水坝（东努省）、Tangguh液化天然气工程（西巴布亚省）、Jambaran—Tiung Biru气田（东爪省），以及杜迈工业区（廖内省）。

巴苏基称，不符资格的工程是因为没附上完整的文件，以及没有地方政府对工程建设项目的承诺。地方政府对建设项目的承诺很作用，因为列为国家战略项目的工程地点都在地方。

“政府也决定最迟在2018年至2019年期间开工的工程，放在优先地位，”部长如斯说。

公共工程与住房部也推荐几项工程，即新高速公路工程（24项）、清水工程（4项）、水坝工程（9项），以及灌溉和沼泽工程（20项），投资总额达300兆盾。

巴苏基解释，列为国家战略项目的工程将获得一些便利，其中征地补偿由国家资产经营机构（LMAN）负责，以及松绑采购货物和服务程序。

他说：“特为高速公路工程，高速公路整顿机构（BPJT）垫付的资金有明确的法律规定，因为补偿金来自国家收支预算。非国家战略项目的工程没有享受这种便利。在国家战略项目的工程有义务使用国内产品。”

此前，佐科威总统于去年1月8日签署了2016年第3号总统条例。这项条例把225项工程和1项电力工程列为国家战略项目，投资总额达2826兆盾。

列在总统条例的其中20项国家战略项目，其建设工程已竣工（投资总额27.6兆盾），而在建过程中的有18项工程（58.4兆盾）。目前，在2016年第3号总统条例的国家战略项目共有187项，投资总额2740兆盾。