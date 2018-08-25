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7月汽车销量飙升82%

【本报雅加达讯】今年6月国内汽车销量下降41%仅5万8842辆后，7月销量飙升82.5%成为10万7431辆。若比去年同期，汽车销量从此前8万5354辆提高26%。

销售提高是因为7月工作日已正常。而6月开斋节假日11天。因此汽车业从生产，运载汽车到经销商，至出口活动受阻。今年6月的汽车市场将创今年新低。

根据印尼机动车业协会(Gaikindo)数据，今年7月，国内汽车销量达66万1093辆，比去年同期61万8860辆增长7%。Gaikindo定下指标，今年汽车销量将达110万辆，同比107万9000辆有所提高。今年7月，乘用车销量达50万6097辆，或占市场总销量的76.6%，而商用车15万4996辆。

丰田阿斯特拉汽车(Toyota Astra Motor/TAM)公司副总经理亨德利．达诺多(Henry Tanoto)称，影响汽车销售的主要因素是经济增长和消费者购买力。他对今年下半年汽车销量增长表乐观，因为经济转好，而且今年举办印尼国际机动车展(GIIAS)。根据去年情况，GIIAS能推动汽车销量至10%。

今年7月，阿斯特拉集团汽车销量达5万4867辆，环比6月份的2万6855辆飙升104%。该增长率高于工业增长82%，并高于所有的竞争对手。

今年7月，阿斯特拉市场份额从6月46%成为51%，创今年来最高。阿斯特拉公司总销量提高是由丰田带动，其销量提高几乎两倍，从1万8767辆成为3万5065辆。而大发倍数更高，其销量从6720辆飙升200%成为1万7964辆。

而五十铃增幅很小，仅从1363辆提高成为1818辆。另一方面，三菱销量从9976辆提高成为1万9341辆，本田从9096辆成为1万5226辆，以及铃木从7515辆成为1万零503辆。

至今年7月，阿斯特拉累计销量达32万3350辆。49%的市场份额不算高，去年54%。但是，阿斯特拉仍支配国内汽车市场。