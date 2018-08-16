Thursday, August 16th, 2018 | Posted by

7月份我国外贸 再次出现逆差20.3亿美元

中央统计局(BPS)局长苏哈利延多(Suhariyanto)

中央统计局(BPS)局长苏哈利延多(Suhariyanto)

【本报雅加达讯】中央统计局(BPS)记载，20187月份我国对外贸易再次出现逆差20.3亿美元。

周三，中央统计局(BPS)局长苏哈利延多(Suhariyanto)在中央统计局办公处的新闻发布会上称，“这样一来，如果我把进口和出口额加以合并的话，则我们的外贸逆差为20.3亿美元。自1月份逆差，2月份逆差，3月份顺差，6月份顺差，然后于7月份再出现逆差。”

他说，“起因有点不寻常，20.3亿美元是来自油气和非油气。”

而倘若观看今年迄今为止或1月至6月，我国外贸逆差30.9亿美元。

7月份我国出口录得162.4亿美元，比去年同期上升19.33%。而环比亦上升25.19%

他说，6月份适逢开斋节，有很多假期，这是增加的原因之一。非油气出口上升31.18%，而油气出口下降15.06%。油气出口下降是因为油产的价值下降。而非油气出口上升31.18%是因为数种车辆商品及其零件的作用，出口同比上升19.33%

与此同时，7月份我国进口录得182.7亿美元，比去年同期上升31.56%。而环比亦飙升62.17%。其原因是油气进口上升22%，非油气进口上升高达71%

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