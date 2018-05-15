Tuesday, May 15th, 2018 | Posted by

4月份我国外贸逆差16亿3000万美元

【本报雅加达讯】20184月份我国对外贸易出现逆差16亿3000万美元。出口录得144.7亿美元，而进口为160.9亿美元。

周二，中央统计局(BPS)局长苏哈利延多(Suhariyanto)在中央统计局大厦的新闻发布会上称，“贸易平衡超出预期，逆差16亿3000万美元。”

3月份我国对外贸易已经好转。可惜的是，4月份又出现逆差，因进口增长高的缘故。

他说，“3月份好转，4月份逆差因进口很高。因此需加以关注。该逆差是来自油气11.3亿美元，和非油气4亿9560万美元。”

我国与中国的最大赤字达57亿美元，泰国15亿美元，和澳洲9亿9700万美元。

中央统计局记载，20184月份的进口值为160.9亿美元，比20174月份的119.5亿美元上升34.68%。若与20183月份比较的话则仅11.28%

他说，20184月份的进口上升，是因为消费品，辅助原料，或者是资本货物增加。“该消费品的上升是合理的，因临近开斋节。”

20184月份的出口值为144.7亿美元，同比上升9.01%。若与20183月份比较则有所下降7.19%

他说，20184月份的油气出口达11.9亿美元，和非油气出口录得132.8亿美元。

他补充称，在3月份-4月份期间有波动的大宗商品，无论是油气和非油气。例如3月份的油价平均每桶61.87美元，然后于20184月份升至每桶67.43美元。有一些非油气商品价格上涨，例如铝，镍，和可可，但也有下跌的如煤炭。

在这种情况下，20184月份期间，该商品价格会影响出口和进口值。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=215185

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