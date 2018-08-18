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361集团与印尼太阳百货达成合作

进一步推进品牌国际化

【人民网北京8月16日电】北京时间8月15日，在2018雅加达亚运会即将开幕之际，中国领先体育品牌361集团正式宣布与印尼太阳百货(PT Matahari Department Store Tbk)达成合作，太阳百货的实体商店和线上商城将成为361在印度尼西亚市场范围内的独家产品经销渠道。

361集团执行董事兼总裁丁伍号先生表示：“361从2014年开始布局海外市场，此次与印尼太阳百货的合作无疑将进一步帮助我们推动国际市场的布局。作为2018年雅加达亚运会高级合作伙伴，我们希望借助亚运会和此次合作，更好地把多一度热爱的运动精神传递给当地人民，号召更多年轻人全情投入自己热爱的运动。”、

361作为2018年第十八届雅加达亚运会官方高级合作伙伴，是继2010年广州亚运会和2014年仁川亚运会后连续第三届支持亚运会。

值得一提的是，曾于2008年北京奥运会、2010年广州亚运会以及2016年里约奥运会参与火炬传递的丁伍号先生，还将参与8月16日在雅加达的亚运会火炬传递。