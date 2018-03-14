Wednesday, March 14th, 2018 | Posted by

31名大型企业和商家获得嘉奖
财长准备提供奖励激励依法纳税

【本报雅加达讯】政府正为那些依法纳税的大型纳税人准备税收奖励。以免税假期和免税额形式的奖励措施，将根据投资额进行调整。

本月13日，财政部长丝莉（Sri Mulyani）在雅京大型纳税者税务总署地区办公处，向大型纳税者企业和个人表示嘉奖时称：“总统要求我们在4月份之前拟定激励政策，包括根据投资额，免税单一率为100%的免税假期。投资额在30兆盾以上的，免税假期或在20年以上。”

丝莉表示，获得免税假期的投资限额将从此前的1兆盾，下调至5000亿盾。该规定的修正将载于财政部长条例中。此外她也确定免税假期的单一率，即100%，不再是“在某范围内”的形式。

除免税假期和免税额，政府将修订中小微型企业最终所得税的税务规定，从1%下调至0.5%，并向提供职业教育的企业给予研究与开发的奖励。

企业家林绵坤（Sofjan Wanandi）认为，政府将推行的税务奖励将吸引更多到我国来的投资。他说：“我们十分支持该政策，它将吸引更多的投资。往日要得到免税假期和免税额的条件繁多，令有意申请者止步。”

与此同时，税务总署向23家大型纳税企业和8名大型纳税人颁发奖状，他们在2017年里共缴纳361.84兆盾税款。

丝莉财长称，上述31名企业和商家的贡献，占20171147兆盾税收总额的31%。她阐明，获奖纳税人的标准是基于纳税人在履行纳税义务的合作态度，获奖的包括实业和金融业国营企业和私人企业。

4 tabel

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