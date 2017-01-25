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3家饲料工业计划投资

兴建玉米烘干机和储藏库

【本报雅加达讯】今年开始，农业部（Kementan）停止发出玉米进口许可证，致使国内饲料工业须想尽方法，俾使业务能持续运营，其中是兴建玉米烘干机和储藏库的设备。

去年，饲料工业已吸收国内生产的420万吨玉米，或比2015年的400万吨更多，极高的吸收量，须与收成后的基础设施建设并行，如此一来，能最大限度使用收成的玉米，供作更长时间的生产期。

今年，有3家饲料企业将兴建新的仓库，即印尼Japfa Comfeed Indonesia公司、印尼卜蜂（Charoen Pokphand Indonesia）公司和Cheil Jedang Superfeed公司。

Japfa Comfeed公司西区购买统筹经理佐翰（Johan）称，Japfa公司计划，今年，将增建6个能储藏4万2000吨的新储藏库，意思是说，1个仓库能容纳7000吨。“兴建1个储藏库所需的投资额不同，视其容纳量，即每吨约为170美元至220万美元不等。”

佐翰续称，Japfa公司将调拨150万美元至250万美元资金，供作玉米烘干机和潮湿玉米储藏库，该投资还未加上每3公顷（Ha）3000吨至4万5000吨的玉米储藏费用。

目前，Japfa公司已在14个地区拥有储藏库，其中只有11个储藏库拥有烘干机。

印尼卜蜂公司副总经理德斯延多.布迪.乌多摩（Desianto Budi Utomo）称，印尼卜蜂公司也计划，今年增加储藏库和烘干机。“公司将在三宝垄（Semarang）和井里汶（Cirebon）兴建新的储藏库和烘干机，越能储藏1万5000吨至2万5000吨玉米，而烘干机每日能烘干700吨至1000吨玉米。”

在2018年，印尼卜蜂公司计划，将在莪仑打洛（Gorontalo）兴建容量达到1万吨的储藏库和每日烘干500吨的烘干机，依计划，新储藏库和烘干机将在靠近玉米种植中心或者是工厂地点附近兴建。

Cheil Jedang Superfeed公司计划，在三宝垄和南加里曼丹兴建配备储藏库的新饲料厂，该公司也计划在楠榜（Lampung）和棉兰（Medan）增加烘干机和储藏库。