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2020年鹰航公司将引进

5架波音737 MAX-8型飞机

【本报雅加达讯】印尼鹰航公司为压低运营成本，已从2017年以来延迟购买新飞机之后，公司将在2020年引进5架波音737 MAX-8型飞机。

印尼鹰航公司总经理巴哈拉（Pahala N Mansury）在雅加达举行记者招待会时表示：“到目前为止，我们公司没有增加飞机，但在2020年我们将购买5架波音737 MAX-8型飞机。”

他补充说，公司将在2019年增加三架空巴A330-900 neo客机。

“飞机总数将保持相同，一共达到202架，”他这么说。

他解释说，上述波音737 MAX-8型飞机将用于国内航班，但我们未制定其航线。

波音737 MAX-8型飞机是狭窄身体的飞机，以致更适合用于国内航班，而宽体飞机适合用于外国航班。

“我们已拥有一架波音737 MAX-8型飞机，其航线是从泗水飞往新加坡和香港，”他称。

此前，上述国营公司在2017年已经决定，将至2019年延迟购买新飞机。

公司订购的新飞机一共有20架，其中10架新飞机将由鹰航公司使用，而剩余的新飞机将由印尼连城航空（Citilink）公司使用。