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2020年我国将成为

全球最大玉米出口国

【本报雅加达讯】农业部定下指标，从今年不再进口玉米后，2020年我国将挤进全球最大玉米出口国。去年玉米产量2350万吨，携手6700万名农民合作后，定下今年底达2450万吨指标。玉米产量提高，2020年我国将成为全球最大出口国。

农业部种植园总干事班邦(Bambang)称，农业部持续提高农业领域援助，以向农民群体分发各种救济，期待达到粮食自给自足。援助分发种子、农场设备和生产设施。此外，也携手利益相关者和伙伴，其中是国军(TNI)、国家警察部队(Polri)、国家森林企业(Perhutani)和国营农园公司(PTPN)。“我们不断完善工作为提高玉米产量和农民社会福利。我们每年提高玉米和其他商品产量。”他这么说。

政府承诺实现我国粮食自给自足而在农业领域分配巨大资金。分配给农业领域大约600万亿为支持粮食自给自足，包括玉米。“我们激励地方政府持续发展玉米业，以支撑粮食主权，也增加农民经济收入。”他如斯说。

他说，至今，全国玉米需求量达1900万吨，并由我国各地区的农民供应。供应全国玉米需求已满足了，并已不再进口。至今年12月玉米产量将达到2450万吨，种植面积300万公顷。而去年产量突破2350万吨，以致超过全国需求量1900万吨指标。大部分杂交玉米需求量以满足家禽养殖公司。

迄今，通过农业部实施种植玉米的特别措施计划，已能满足全国玉米需求量。该种植玉米计划的面积达300万公顷，并携手6700万名农民。扩大玉米农业是利用国家森林企业和国营农园公司的土地，也有民众的土地。