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2019财政年度国家收支预算

经济增长假设为5.4%-5.8%

【本报雅加达讯】政府对2019财政年度国家收支预算已经有了一些基本的经济假设，其中之一是经济增长假设为5.4%-5.8%。

这是公共工程与住房部长巴苏基.哈迪穆尔约诺(Basuki Hadimuljono)于周一，在雅加达中区，国家宫全体内阁会议结束后作出上述表示的。

巴苏基说，“经济增长5.4%-5.8%。”

巴苏基坦承，无法解释更多关于假设的细节。因为那是财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)的权力。“如果你信或不信，不妨问财政部长吧。”

与此同时，丝莉.慕利亚妮仅解释有关佐科威总统领导末期的国家收入指标将增长7.6%，和国家开支增长7.3%。

特别是收入，丝莉.慕利亚妮说还会改变，有赖于拟订增长13%的2018年国家收入落实。

丝莉.慕利亚妮说，“因此。2019年国家总收入将制订提高7.6%至13%之间。从国家开支方面，中央政府的开支将上升约7.3%，和地方开支包括乡村资金转账将设计上升约8.3%，这些都仍在指示性上限内。”

除了基本假设外，丝莉.慕利亚妮亦披露有关明年政府优先计划。政府仍然会完成基础设施建设计划，和开创加强人力资源的新篇章。

她说，2019年政府亦将设计国家收支预算仍然赤字。然而，其数字占国内生产总值(GDP)低于2%。