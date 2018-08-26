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2019年煤炭产量和出口增加

矿业非税国家收入料将剧升25%达40.1兆盾

【本报雅加达讯】明年矿业部门的非税国家收入(PNBP)的指标将比今年的32.1兆盾剧升25%达40.1兆盾。随着产量升至5亿3000万吨，和预计价格走强，出口亦将增加。

能源与矿物资源部煤炭和矿物收入主任Jonson Pakpahan称，明年矿业部门的非税国家收入达40.1兆盾，比2018年的非税国家收入32.09兆盾有所上升。

上述预测的设定是根据参考煤炭价格(HBA)每吨约80美元。而目前，参考煤炭价格已突破每吨100美元水平。他说，“我们的分析仍使用去年的参考煤炭价格。因此我们必须重新练习。”

Jonson说，煤炭仍是矿业部门非税国家收入成就的主要贡献者。目前煤炭价格持续好转，深信2018年的非税国家收入将超指标。这可从2018年上半年达到24.5兆盾的非税国家收入落实看出来。

只不过，Jonson不愿预计至今年底将收集到的非税国家收入究竟是多少。“我们希望尽可能多地实现这一指标。”

预计2019年的煤炭产量超过5亿吨。该预测是参考达到4亿8500万盾的2018年生产指标，以及额外的生产配额2500万吨。而若摘引2019年国家收支预算草案(RAPBN)的财务报告，政府定下煤炭生产指标达5亿3000万吨。

而能源与矿物资源部煤炭和矿物总局局长Bambang Gatot 称，他仍未设定2019年的煤炭生产指标。

因为，确定煤炭产量是矿业公司在年底提交预算和支出工作计划(RKAB)之后。Bambang说，“有可能在5亿吨以上或少于5亿吨。”