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2019年国家收支预算草案

基础设施建设预算为420.5兆盾

【本报雅加达讯】政府设定2019年国家收支预算草案中(RAPBN)的基础设施预算为420.5兆盾，比2018年国家收支预算中的410.4兆盾上升2.5%。上述资金其中分配给兴建667公里的新的国道路段，905公里的高速公路，48座水坝，和16万2000公顷的灌溉网络。

总体而言，政府在2019年国家收支预算草案中调拨的国家开支为2439.7兆盾，比2018年开支落实估计的增加10%。至于国家收入和馈赠为2142.5兆盾，比2018年落实估计的上升12.6%。这样一来，明年的预算赤字达297.2兆盾，或占国内生产总值(GDP)的1.84%，以及主要收支逆差为21.7兆盾。

2019年国家收支预算草案的编制假设经济增长为5.3%，通胀率3.5%正负1%，盾币汇率每美元兑14400盾，和3个月的国家证券(SBN)利率为5.3%。印尼原油价格(ICP)假设为每桶70美元，和石油日产量75万桶，以及天然气产量相当于石油日产量125万桶。

以上是佐科威总统于日前在人协国会大厦，就有关2019年国家收支预算草案与财务报告的国情咨文演讲中阐述的。该2019年国家收支预算草案是第五年或工作内阁发展计划的最后一年。

总统解释说，政府明年调拨基础设施资金420.5兆盾，或占总支出2439.7兆盾的17.2%。该数字远比只有154.7兆盾的2014年基础设施预算更高，或占政府总支出的8.7%。

国家元首称，基础设施建设将加强连通性，连接全国的各种经济潜力，促进新的经济活动，以及提高服务和货物的供应。

佐科威明确表示，“最终的结果是改善社区福利，减少贫困和失业率，以及减少不平等。”