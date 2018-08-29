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2018 上半年制造业投资 仅达122兆盾同比下降16%

【投资者日报雅加达8月27日讯】2018 上半年的制造业投资仅达122兆盾，包括10049项目，占国家投资总额361.6兆盾的33.6%。该数额比去年同期的146兆盾下降16%。

工业部长艾尔朗卡.哈尔达托(Airlangga Hartarto)称，他鼓励引发对国民经济链效应的制造业部门，例如提高国内原材料的增值，劳工的吸纳，和外汇收入。

工业部记载，2018上半年期间，来自工业部门的国内投资(PMDN)达46.2兆盾，而在工业部门外国投资(PMA)达56亿美元，或75.8兆盾。

制造业部门的国内投资，贡献最高的是来自食品工业为47.5%总值21.9兆盾，然后化学和制药14.04%总值6.4兆盾，以及电子，机械和金属工业12.7%总值5.8兆盾。

制造业部门的外国投资，贡献最高的其中来自电子，机械和金属工业为39.69%总值22亿美元，接着是化学和制药18.84%总值11亿美元，以及食品工业10.41%总值5亿8600万美元。