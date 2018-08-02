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2018第26届 印尼国际机动车展开幕

【安达拉通讯社雅加达8月2日讯】随着国际原油价格持续上涨，政府计划将扩大生物柴油使用范围至20%的规定，政府也将推出系列的生物柴油B20条例，据悉将于9月1日开始实施。正对政府的这项政策，Gaikindo主席Yohannes Nangoi表示印尼汽车工业支持和愿意充分配合， “我们准备支持政府实施生物柴油亦被称为B20的计划，事实上这项规定也符合欧盟排放的标准。

针对Gaikindo的支持，工业部长艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto）表示欢迎和感谢，因为使用B20将有利于我国减少大量依赖原油的进口，实施生物柴油B20,预计国家每天可节省2100万美元或折合59亿盾的支付，亦可改善我国经常账户失衡的最快及最有效的政策。艾尔朗卡周四(2日)在丹格朗赛邦如斯说。

此前，生物柴油B20仅规定用于补贴车辆或公共服务义务（简称PSO），如火车。 未来，非PSO车辆也必须使用生物柴油B20，例如采矿区使用的重型设备，如拖拉机或挖掘机，往后亦将扩展至私人汽车。

因此，政府将修订2015年关于油棕种植基金的汇集资金和资金使用的第61号总统法令。佐科威总统已同意修订这项总统法令。