Thursday, August 2nd, 2018 | Posted by

2018第26届 印尼国际机动车展开幕

周四（8月2日）佐科威总统为2018第26届 印尼国际机动车展（GIIAS）主持开幕式。GIIAS于8月2日至12日在万丹省丹格朗赛邦会议与展览中心举行。2018 印尼国际机动车展共有印尼汽车工业协会（Gaikindo）成员的25个汽车品牌和11个摩托车品牌参加，展出40辆新汽车和各式各样的新汽车设计。佐科威总统（右二）与工业部长艾尔朗卡哈尔丹托（右一），万丹省长Wahidin Halim (左二)和Gaikindo主席Yohannes Nangoi (左一) 象征性一起按钮标志着GIIAS正式开幕。民众可以买入门票参观印尼国际机动车展。

周四（8月2日）佐科威总统为2018第26届 印尼国际机动车展（GIIAS）主持开幕式。GIIAS于8月2日至12日在万丹省丹格朗赛邦会议与展览中心举行。2018 印尼国际机动车展共有印尼汽车工业协会（Gaikindo）成员的25个汽车品牌和11个摩托车品牌参加，展出40辆新汽车和各式各样的新汽车设计。佐科威总统（右二）与工业部长艾尔朗卡哈尔丹托（右一），万丹省长Wahidin Halim (左二)和Gaikindo主席Yohannes Nangoi (左一) 象征性一起按钮标志着GIIAS正式开幕。民众可以买入门票参观印尼国际机动车展。

 

【安达拉通讯社雅加达82日讯】随着国际原油价格持续上涨，政府计划将扩大生物柴油使用范围至20%的规定，政府也将推出系列的生物柴油B20条例，据悉将于91日开始实施。正对政府的这项政策，Gaikindo主席Yohannes Nangoi表示印尼汽车工业支持和愿意充分配合， “我们准备支持政府实施生物柴油亦被称为B20的计划，事实上这项规定也符合欧盟排放的标准。

针对Gaikindo的支持，工业部长艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto）表示欢迎和感谢，因为使用B20将有利于我国减少大量依赖原油的进口，实施生物柴油B20,预计国家每天可节省2100万美元或折合59亿盾的支付，亦可改善我国经常账户失衡的最快及最有效的政策。艾尔朗卡周四(2)在丹格朗赛邦如斯说。

此前，生物柴油B20仅规定用于补贴车辆或公共服务义务（简称PSO），如火车。 未来，非PSO车辆也必须使用生物柴油B20，例如采矿区使用的重型设备，如拖拉机或挖掘机，往后亦将扩展至私人汽车。

因此，政府将修订2015年关于油棕种植基金的汇集资金和资金使用的第61号总统法令。佐科威总统已同意修订这项总统法令。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221717

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