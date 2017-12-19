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2018政治年有望促进国内经济增长

【本报雅加达讯】2018年和2019年是可能促进国内经济增长的政治年。因政党购买商品和政府开支的增加，地方首长选举或大选将对经济增长的表现产生影响，经济将保持稳定。

国民建设规划部长/国民建设规划署长（Bappenas）班庞（Bambang Brodjonegoro）称，在2014年第一季和第二季或2014年大选的竞选活动期间，服务于家庭的非营利机构（LNPRT)的消费增长率达到20%。

本月18日，班庞在雅京国民建设规划署大厦举办的题为“2018年的发展前景”年终对话和媒体采访中说：“在竞选活动期，一定有非耐用品消费活动。如购买衬衫、T恤、横幅和电视广告。”

2017年国内经济增长预计达5.1%左右，低于2017年国家收支修订预算的5.2%目标。而2018年的经济增长率目标是5.4%。

班庞说，今年的不平等、贫困和失业率数据都下降。2015年到2017年的基尼比率降0.75点至0.393点，显性失业率（TPT)降至5.5%，贫困人口百分比也降至10.64%，而人类发展指数（IPM)持续增长至70.99点。

班庞称：“不平等和贫困率下降依然成为2018年的优先事项。政府将实施针对最贫穷的40％的人口战略政策，特别关注提供目标正确的社会保障和援助、满足基本生活需求，以及为中小微企业扩大渠道。”

其中包括为1千万贫困家庭的希望家庭计划（PKH)，以及非现金的食物援助、为极度贫困家庭的1970万名学龄儿童的教育援助。另外还有为9240万贫困和弱势群体提供健康援助，为贫困民众的能源补贴和扩大健康保险和劳工社会保障福利。

在满足基本生活需求方面，班庞说政府重点加快对出生证、人口识别号码（NIK）等的合法身份归属，并提供卫生、饮用水、道路和桥梁等基础设施，以及自救房贷的融资援助和低收入民众的住房。

与此同时，日惹市迦查马达大学（UGM)资深经济学家Tony A Prasetiantono表明，只要不发生乱事，许多人担心的2018和2019政治年经济不稳定的事不会发生。

Tony说，无论是地方首长选举还是大选，不至于对国内经济产生负面影响。比如2009年的经济增长一度受阻，造成的原因不是当时的大选，而是美国在2008年发生的次级抵押贷款危机。（xf）