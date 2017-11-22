Wednesday, November 22nd, 2017 | Posted by

2018年IMF和世行年会在巴厘举行
正是我国宣传旅游业大好时机

【本报雅加达讯】国际货币基金组织（IMF）和世界银行（WB）年度会议监测小组主任彼得（Peter Jacobs）称，明年108日至14日在巴厘省召开的年会，将是我国宣传旅游业的大好时机。

彼得昨日在雅加达说：“IMF和世行年会可利用为宣传政府创造被称为新巴里的10大旅游胜地。

他说为迎接IMF和世行年会，我国一些旅游胜地，譬如位于东努省Manggarai Barat县的Labuan Bajo基础设施工程开始修建

Labuan Bajo的基础设施工程开始启动，以免年会代表团因基础设施问题而感到失望，”他说。

彼得也希望，其他旅游胜地比如南苏省Tana Toraja、中爪省婆罗浮屠佛塔、巴布亚省四王岛（Raja Ampat）和苏北省多巴湖的基础设施需要整修，迎接各国代表团成员使他们感到舒适。

他续说，巴厘省伍拉·赖国际机场的新停机坪建设工程正在进行，来容纳代表团的私人飞机。

接着是伍拉·赖机场的地下通道建设工程，以确保代表团抵达机场时的交通更顺畅，避免交通发生堵塞。监测小组也要准备所需要的会议室和基础设施，因为年会有2000个大、中、小会议将进行，”彼得如斯说。

他续说，我们可利用IMF和世行年会来展示印尼卓越和领导能力，以及印尼作为东盟唯一G20峰会正式成员国的威望。

在巴厘省召开的IMF和世行年会也是印尼向世界展示我国经济更加向前发展与强劲的契机。

我们也要确保，印尼作为东道主应尽可能获得更多地利益，”他说。

IMF和世行年会也提供我国推介投资便利、贸易政策和旅游的机会。

按照计划，IMF和世行年会将有17000位代表出席，他们是来自189个国家和地区的财政部长和央行行长、观察家、IMF和世行工作人员、社会自立机构、投资者，还有1500名记者作报道。

彼得说：“我预测IMF和世行年会的总开支高于1亿美元，不包括旅游和企业活动在内。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198806

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