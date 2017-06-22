Thursday, June 22nd, 2017 | Posted by

2018年9月将实行自动交换信息
财政部长：金融服务部门与民众无须恐惧

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财政部长丝莉.慕利亚妮

【本报雅加达讯】2018年9月将是实行自动交换信息的开始，财政部长丝莉.慕利亚妮希望金融服务部门与民众无须恐惧，因为公开金融信息(AEoI)仅是为了税务的利益以及印尼遵守国际的承诺。

在2017年第1号政府替代法令条例与第70号财政部长条例中已明文规定受检查的银行存款余额限于10亿盾以上者，但未必直接征税，仅作为国家之间数据交换而已。

她周三在税务总局召见金融服务部门负责人时说：“如果那些财产纯属已扣除税务的营业净利或个人净收入，那就不必再征税。”

她说，我们所收集到的资料仅是为了满足公开金融信息条件的落实而已，作为将来其他参与国家所需的数据库。

为此，她希望在座的金融服务部门负责人向他们的客户进行解释。“如果那些钱是从已扣除税务的收入或已扣除所得税的薪金，那就不必再征税，因为银行已征收存款利息税，既然已清楚了，何必害怕？。”

她说，需要警惕与担忧的是如果其银行存款是来自犯罪活动，如贪污，贩毒等。“但我相信，许多财产已被征税，如果还没有缴税的就缴吧。”她语重心长地说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=186282

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