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2018年2月份的PMI达51.4

我国制造业指数创20个月以来新高

【本报雅加达讯】根据日经指数(Nikkei)和麦盖提(Markit)发布的采购经理人指数(PMI)或制造业指数的报告，2018年2月份我国制造业采购经理人指数由正月份的49.9升至51.4。在此前于2017年12月和2018年正月处于中性点或50以下后，我国制造业指数重又获得在50以上。

周五，工业部长艾尔朗卡.哈尔达托(Airlangga Hartarto)在雅加达通过一份官方声明称，“政府已推出一些经济政策配套，其中如提高行业竞争力。此外，通过放松管制和消除瓶颈政策，同时简化许可证和要求或条件。”

制造业指数在50以上表示制造业正在扩张。甚至，在2018年2月份我国制造业采购经理人指数的成就，亦显示这是自2016年6月或20个月以来运营状况处于最高的位置。

工业部长称，“上述采购经理人指数的上升可以向工业部门展示信心，进一步扩大和吸收大量人力。”

特别是显著的营商便利度(EODB)评级上升的支持，从2015年的排名106于2017年升至排名72。