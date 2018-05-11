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2018年首季度进口值激增

预计将扩大今年首季经常帐赤字

【本报雅加达讯】今年首季度期间，进口值的激增将会影响经常帐赤字(CAD)的扩大。预计2018年首季度的经常帐赤字将超过国内生产总值GDP)的2%。万自立银行首席经济学家Andry Asmoro预估，2018年首季度的经常帐赤字占国内生产总值的2.29%。

该数目比2017年首季度1%的扩大相当显著。该扩大主要受高进口增长的影响。中央统计局(BPS)的数据显示，2018年首季度进口值同比增长12.75%，较同比6.17%的出口增长更高。

甚至，根据中央统计局数据，在2018年1月-3月期间，进口总额比2017年同期上升20.12%。然而，安利称，进口高却提供积极的信号。“因为大部分的进口由资本货物和原材料所贡献，这表明我国的实业部门即将复苏。”

另一方面，债务占国内生产总值的比例也呈现上升趋势。它导致政府债务的偿还，以更高的本金和利息的形式。因此，安利预测2018年第二季度的经常帐赤字将会更加宽广。除了政府外债支付增加外，对进口的需求也高和世界原油价格可能上涨。

只不过，直到2018年底，安利对经常帐赤字仍在安全水平，占国内生产总值的约2%表示乐观。而央行则预测占国内生产总值的2.2%-2.3%。

与此同时，经济金融发展研究所(Indef)经济学家庇玛(Bhima Yudhistira)预计，2018年首季度的经常帐赤字占国内生产总值的2%-2.1%范围。在2018年第二季度的经常帐赤字会更加宽广达2.3%，那是因季节因素，和在年底2.2%。”