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2018年银行业 面对低利率与金融科技的挑战

【本报雅加达讯】金融服务管理局(OJK)和印度尼西亚银行(央行/BI)拟订2018年的银行业信贷增长10%-12%。然而根据监管机构，银行业还有面对的一些挑战。

印尼国家银行(BNI)上市公司董事副总经理赫利(Herry Sidhata)对上述事宜作出反应称，利息越低成为我国银行业的挑战。

他说，“明年我国银行业面对的挑战，其中是利率降低趋势和来自金融科技的挑战。”

他解释说，为面对上述挑战，印尼国家银行已准备好一些策略，例如BNI数字银行，以便加强BNI的地位，作为能够根据客户的需求而提供最新的金融服务的银行。

赫利说，“对上述服务的改进，希望从手续费收入所得的收入增加，以便补偿利率竞争。”

自2017年初，基准利率持续下降。最后的央行基准利率或央行7天逆回购利率(BI 7D RRR)为4.25%。该低利率也拖累了银行业的存款利率，结果影响到银行业的信贷利率。

印尼庶民银行(BRI)上市公司董事总经理Suprajarto 解释说，明年对银行业仍有许多的挑战。从人力资源和进入数字化时代，银行将与金融科技相竞争。

Suprajarto称，“银行业已经进入了数字银行的世界，以抵消在2018年金融科技公司的崛起。”

为了在数字时代生存下去，目前印尼庶民银行不断地提高电子频道质量，从手机银行至网上银行。印尼庶民银行也已经有了BRI 卫星(BRIsat)，俾使BRI服务可以到达我国的所有地区。

目前与金融行业有关的金融科技公司的数目相当多。例如通过应用程序向网站提供在线信贷申请的同行贷款(peer to peer lending)服务。

同行贷款对小型企业，住房定金贷款，和消费贷款例如小工具或手机贷款提供贷款服务。