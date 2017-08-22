Posted by admin

2018年银行业信贷增长至14%

【本报雅加达讯】随着经济的发展，预计明年的银行业信贷增长会更快。这可从印度尼西亚银行(央行/BI)和金融服务管理局(OJK)的预期反映出来。央行预测明年的信贷增长为12%-14%，或比2017年预测的10%-12%更高。而金融服务管理局则预计，2018年的信贷增长为11%-12%，比今年预计的11.7%更高。

该信贷增长预期是与2018年国家收支预算草案(RAPBN)财务报告中的经济增长指标5.4%分不开的。该指标比2017年的指标为5.2%更高。央行行长助理贝利.瓦齐约(Perry Warjiyo)称，2018年信贷增长将由投资和流动资金贷款所支撑。此外，不良贷款的解决会刺激信贷增长得更快。2018年，信贷增长亦由如今已处于一位数水平的贷款利率低所支持。

央行的记载显示，目前的投资和流动资金贷款各为9.5%和10.9%。至于消费贷款，则其需求还低。与此同时，金融服务管理局委员会主席魏姆博.善多梭(Wimboh Santoso)预计，明年的信贷会增长在11%-12%范围。他说，“因为明年的经济增长已在5%以上。”

随着信贷的增长，金融服务管理局希望明年的不良贷款(NPL)会加以抑制在3%以下。万自立银行副总裁Sulaiman Arif Artanto称，今年该行的信贷增长指标为12%。藉着经济增长假设比今年的更大，则明年万自立银行的信贷增长指标当然是比较高的。