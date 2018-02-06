Posted by admin

2018年正月份

我国原油价上涨4.69美元至每桶65.59美元

【本报雅加达讯】2018年正月份，我国原油价格(ICP)比2017年12月份的有所上涨。

根据能源与矿物资源部网页的数据，我国原油平均价格由2017年12月份的每桶60.90美元上涨4.69美元至每桶65.59美元。

能源与矿物资源部我国油价小组记录，上述我国原油平均价格的上涨，是跟随比2017年12月份有所上升的2018年正月份国际市场主要原油平均价格上涨的发展。

日布伦特(Dated Brent) 由每桶64.19美元上涨4.99美元至每桶69.18美元。

布伦特(ICE)由每桶64.09美元上涨4.99美元至每桶69.08美元。

西德克萨斯中质油(WTI Nymex)由每桶57.95美元上涨5.72美元至每桶63.67美元。

欧佩克一揽子(Basket OPEC)由每桶62.06美元上涨4.82美元至每桶66.88美元。

石油输出国组织(欧佩克/OPEC)称，国际市场主要原油价格的上涨，是由2017年11月底非石油输出国组织和石油输出国组织各国之间关于生产限制的协议所引发。预计2018年全球原油需求每日上升６万桶至每日9851万桶，同时亦因2017年12月份在美国的钻机数量下降，由931台降至924台。