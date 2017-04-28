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2018年政府工作计划

定下10项优先纲领与经济增长指标5.6%

【本报雅加达讯】在2018年政府工作计划中，政府定下10项优先纲领与经济增长指标5.6%。

周三（26/4），在雅加达Bidakara酒店举行的2018年国家建设规划会议（Musrenbangnas）上，国民建设规划部长班邦（Bambang Brodjonegoro）

说，以那样高的经济增长指标将推动政府寻找资金来源。

他说，有6个部门对经济增长能作出最大贡献，即加工业、农业、贸易、信息和通信，以及金融服务。

但在2018年，政府将把建设重点放在三个优先部门，即加工业、农业与旅游。而投资消费仍必须成为增长的动力。在2018年政府工作计划中已规定建设主题，即加速投资和基础设施建设以促进经济增长和普及。此外，班邦说，在2018年政府工作计划中还规定10个优先国家纲领，其中包括：1，教育; 2.卫生; 3.住房和住宅区;4.促进商业和旅游; 5.能源安全; 6.食品安全; 7.扶贫; 8.基础设施，连接性和海事9.区域建设;和10.政治，法律，国防和安全。