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2018年政府将开始兴建

巴布亚马诺夸里至索龙全长390公里铁路

【本报雅加达讯】政府计划2018年将开始兴建西巴布亚省马诺夸里（Manokwari ）至索龙(Sorong)全长390公里铁路。

印尼物流协会总主席柴尔迪玛西达（Zaldy Ilham Masita）说，马诺夸里至索龙的物流相当密集，因此，列车可以极大地帮助物流往返两个城市。因为公路相当拥堵，又不好走，如果有一列火车，相当有帮助。因为公路的情况是那样，因此我们目前更喜欢走海路，甚至经常用飞机。

马诺夸里至索龙的物流主要是运些渔业产品、林业产品与农园产品。从马诺夸里运到索龙的产品通常是鱼，其余才是木材与农园产品。索龙有港口，因此内地的产品可从这里运到国外或爪哇岛。

随着一家水泥厂在马诺夸里正在建设中，估计将来水泥厂建成后，西巴布亚省物流的流动性会更加密集。

根据交通部总局的资料显示，巴布亚铁路线的建设分几个阶段进行。第一阶段是2015年至2019年期间，将重点完成从索龙到马诺夸里的铁路线。然后在下一阶段，即2020年至2024年期间，将完成从马诺夸里到纳比雷（Nabire）铁路线。最后阶段或第三阶段，即2025-2030年期间，将连接沙米－纳比雷－迪米卡（Sami-Nabire-Timika）铁路线，甚至接通查亚普拉（Jayapura)。完成横贯西巴布亚省北海岸铁路线。