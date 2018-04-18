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2018年地方行政首长选举

警方已绘制可能发生冲突选区

【中爪哇省安达拉新闻网4月17日讯】国家警察副总长沙夫鲁丁（Syafruddin）中将称，2018年地方行政首长选举警方已绘制可能发生冲突的选区。

“警方已绘制可能发生冲突的选区，如巴布亚、东努沙登加拉省、马鲁古和西加里曼丹省。但在中爪哇省而言可算是安全的地区。” 沙夫鲁丁周二（4月17日）在Batang，Condro Kirono 警察少将陪同下如是说道。

沙夫鲁丁表示，警方将部署三分之二的部队或30万警员来维护同时进行的地方行政首长选举。

“我们已经公布实施地方行政首长选举的安全行动计划，因为我们将在一些比较脆弱地区拥有特殊的安全保障。” 沙夫鲁丁说。

与此同时，Condro Kirono警察守将表示，他动员2万1千人警员和国军（TNI）约1万人维护中爪哇地方首长选举，其中支持候选人和普委会（KPU）的活动将受到警方的监督。

沙夫鲁丁说，警方已经绘制可能容易发生冲突的选区，尽管到目前为止该地区的情况依然安全。

“尽管如此，我们必须保持警惕，不要太自信，我们期望采取措施来维护地方行政首长选举的气氛。” 沙夫鲁丁说。

中爪哇地区警察局将邀请其他利益相关者致力于维护安全，并且不要让地方行政首长选举分裂和破坏的局面。