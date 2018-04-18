Wednesday, April 18th, 2018 | Posted by

2018年地方行政首长选举
警方已绘制可能发生冲突选区

【中爪哇省安达拉新闻网417日讯】国家警察副总长沙夫鲁丁（Syafruddin）中将称，2018年地方行政首长选举警方已绘制可能发生冲突的选区。

警方已绘制可能发生冲突的选区，如巴布亚、东努沙登加拉省、马鲁古和西加里曼丹省。但在中爪哇省而言可算是安全的地区。” 沙夫鲁丁周二（417日）在BatangCondro Kirono 警察少将陪同下如是说道。

沙夫鲁丁表示，警方将部署三分之二的部队或30万警员来维护同时进行的地方行政首长选举。

我们已经公布实施地方行政首长选举的安全行动计划，因为我们将在一些比较脆弱地区拥有特殊的安全保障。” 沙夫鲁丁说。

与此同时，Condro Kirono警察守将表示，他动员21千人警员和国军（TNI）约1万人维护中爪哇地方首长选举，其中支持候选人和普委会（KPU）的活动将受到警方的监督。

沙夫鲁丁说，警方已经绘制可能容易发生冲突的选区，尽管到目前为止该地区的情况依然安全。

尽管如此，我们必须保持警惕，不要太自信，我们期望采取措施来维护地方行政首长选举的气氛。” 沙夫鲁丁说。

中爪哇地区警察局将邀请其他利益相关者致力于维护安全，并且不要让地方行政首长选举分裂和破坏的局面。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212400

Posted by on Apr 18 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added