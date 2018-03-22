Thursday, March 22nd, 2018 | Posted by

2018年初银行业录得积极表现
正月份商业银行获净利11.38兆盾

【本报雅加达讯】从2018年开始，银行业录得积极表现。今年正月份，商业银行获取净利11.38兆盾，比2017年同期的10.55兆盾增长7.86%

以上是于日前，金融服务管理局(OJK)所发布的20181月期间我国银行业的统计数据。

金融服务管理局的数据显示，上述20181月期间商业银行获得的净利，是由20171月份总值29.02兆盾升至30.39兆盾的净利收入，除利息外的营业收入34.74兆盾，或比去年同期的37.82兆盾略为下降，和除利息费用外的营业费用由53.24兆盾降至49.88兆盾所支撑。

与此同时，未偿还贷款组合达4632.31兆盾，或比去年同期的4312.08兆盾增长7.43%

商业银行第三方存款者资金(DPK)的筹集达5228.79兆盾，比达到4825.34兆盾的20171月份增长8.36%

而截至20181月份，商业银行的总资产达7306.33兆盾，或比去年同期的6707.26兆盾增长8.93%

根据银行类型，非外汇国民私营银行(BUSN)获得最大的净利增长达37.5%，由1040亿盾升至1430亿盾。

地方建设银行组的利息增长排名第二，即26.19%，由8400亿盾升至1.06兆盾。

接着是合资银行组的利润由3770亿盾增长20.42%4540亿盾。

1月份，国有银行组获净利4.86兆盾，或比去年同期的4.33兆盾增长12.24%

根据净利增长4.51%，由3.99兆盾升至4.17兆盾而排名第五的外汇国民私营银行组。

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