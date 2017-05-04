Thursday, May 4th, 2017 | Posted by

2018年两家国营企业银行
BRI与 MANDIRI向国外扩张

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Haru Koesmahargyo

 

【本报雅加达讯】依计划，两家国营企业银行，即印尼庶民银行上市公司(BRI)和万自立银行上市公司(Mandiri)将于2018年向国外发展业务。

印尼庶民银行准备条件以便在香港开设分行，而万自立银行则计划向越南，菲律宾和马来西亚扩张。

印尼庶民银行财务主任哈鲁(Haru Koesmahargyo)

表示，该银行将向香港金融管理局(HKMA)提出申请，而正准备所需的条件。

他说，如果已符合所有条件的话，预计2018年初在香港的分行得以运营。为上述扩展计划所需的资金不到1兆盾。

直至目前为止，该上市公司在国外已有三家分行，即在纽约，开曼群岛(Caiman Islands)和新加坡。除此之外，印尼庶民银行在最后的过程将在东帝汶(Timor Leste)开设分行。

与此同时，万自立银行董事总经理Kartika

Wirjoatmodjo称，该银行已获得东盟银行资格(QAB)，以便能向国外扩张。依计划，该公司将于2018年初向越南和菲律宾扩展业务。

此前，印尼国家银行上市公司(BNI)亦有计划在澳洲墨尔本增加办公网络。上述计划获得支持且已于4月21日在金融服务管理局(OJK)和澳大利亚维多利亚州政府之间的商务会议中加以讨论。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=181839

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