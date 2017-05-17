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2017 INAGREENTECH展览会

促进使用绿色能源支撑政府35000兆瓦发电站工程

【本报讯】东盟国家经济越来越发展，已促进我国政府大力探索和分析经济发展优先印尼的竞争力以推动经济增长，其中之一是“绿色科技”，因为印尼有很大潜力发展绿色科技，其中是兴建太阳能发电站（PLTS）。PLTS使以化太阳能源成为电力。可以利用两种方式，即直接使用光生伏特效应(Photovoltaic)，而间接的是聚焦太阳能源。

以上是成为印尼拥有庞大的太阳能发电站商机。印尼的太阳能源高达4.8K平方米，或相等于11万2999GWp，或是德国和欧洲的10倍。

Global Expo Management Indonesia（GEM）公司总监Baki Lee确信，这届展览会使太阳能发电站能源领域的行业前景非常明朗。尤其是印尼直到2025年需要大量新能源发电站总量达43300兆瓦。

兴建环保的发电站非常重要，以减轻气候异常的影响。除了是个岛国，印尼海岸线也容易受气候异常影响而涨潮。此外也与电力需求不断提高，而社会日常生活也要使用电力。国电PLN仅能供应1500至2000兆瓦的电力，1万兆瓦的电力工程已完成任务，但还不能应付每年的电力需求量。

兴建太阳能发电站的计划，印尼同时发展发光二极管照明（LED），因为政府正在大力推动3万新民房建设计划，未来5年的基础设施建设，即建公路2650公里、火车轨道3258米、24个大海港，60个渡轮码头、15个新式机场、14个工业园、49水库还有水力发电。

因此，2017 INAGREENTECH展览会，可以支持国家太阳能发电站，这也是太阳能电池板、节能灯（LHE）、发光二极管LED、电池、电子元器件、环保产品展览会，展览会也同时举办2017印尼照明展览会、Solartech Indonesia2017，2017印尼智慧城市、2017印尼电子展、2017电缆展、2017、印尼电池展、2017印尼发电机展览会。

展览会也成为生产厂家、分销商、消费者和其他业者在兴建和发展工业的平台。所以，希望借此为国家建设作出贡献。

有20逾国家的650业者参展，可以吸引世界各国35000买家来观展，直接在绿色能源领域投资，比如太阳能电池板、节能灯（LHE）、发光二极管LED等等。