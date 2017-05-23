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2017年BCA印尼超级羽毛球系列公开赛

世界著名选手将争夺总值100万美元奖金

【本报讯】羽毛球仍是我国社会最光荣的一门体育，而这一门体育也为印尼在国际体坛上争光。

今年，印尼羽毛球爱好者将可再次观看由印尼亚洲中央银行（BCA）与针记基金会（Djarum Foundation）全力支持的2017年BCA印尼超级羽毛球系列公开赛（BIOSSP）。这项由羽毛球世界联合会(简称BWF)支持的顶级公开赛将于6月12日至18日在雅加达会议中心（JCC）的Plenary Hall举行。

这项公开赛属于超级羽球系列赛事，世界前十名头号种子选手都有义务参加比赛。届时将有来自21个国家的大约310名羽毛球选手将争夺总值100万美元或逾135亿盾奖金。

BCA企业社会责任执行副总裁Inge Setiawati声称，“BCA再次兑现承诺支撑国际级的体育赛事，这一项国际公开赛获得BWF证实。也与BCA在60周年纪念承诺‘成为最好的’一致，我们一向举办多种形式的社会活动为社会提升附加价值，也提供BCA的利益相关者积极影响，其中一项就是通过举办羽球公开赛BIOSSP 2017。我们希望支持印尼的羽毛球不断前进，在国际体坛再创辉煌。”

印尼羽毛球协会（PBSI）中央管理公关与媒体分门主任Ricky Soebagja表示，“BWF信任我国举办其中一项超级羽球公开赛是对印尼羽协的尊重和荣誉。我们对BCA的参与和针记基金会对体坛特别是羽毛球能够成为主办国的关心与支持表示衷心感谢。希望好好利用这公开赛来表现我国民族能够争取更好的成绩并不懈奋斗的体育精神。”

最近十年来，羽毛球赛事能够大力发展和荣获多项国际奖牌是离不开针记基金会忠心体育事业并支持举办BIOSSP的努力。

针记关心体育事业公关经理Budi Darmawan阐明，“让针记基金会义务有机会参与这个盛大赛会使我们能成全我们的承诺努力培养杰出的印尼国际选手。从1969年以来，针记基金会义务特别关心通过PB Djarum或针记羽毛球奖学金发展印尼羽毛球体育项目。获得社会各阶层的支持，希望我国选手再次取得辉煌的成绩。”

印尼本届最盛名的羽毛球世锦赛将与往年不同。 由于在装修为即将到来的2018年亚洲运动会使用，今年的BIOSSP将在史纳延，雅加达会议中心的Plenary Hall举行。

BIOSSP 2017公开赛将是羽毛球选手重新以金墨撰写最佳的成绩记录的一个平台，在盛大赛会争取冠军的宝座。为达到指标，PBSI将再依靠资深运动员并信任年轻运动员。

“我们能实现在这届公开赛争取优良成绩，因为数位年轻运动员也都在2017年全英公开赛、2017年印度超级系列公开赛、2017年马来西亚超级系列公开赛取得良好成绩。他们有信心与来自中国、韩国、日本、马来西亚、印度、丹麦、英国、俄罗斯等国一争高下。”Ricky如是说。

市民欲观看这个公开赛可通过blibli.com线上订票，（4月21日已可订购），此外可以直接到JCC的票亭购买。BIOSSP备有两种票，即一日票和七日票。一日票价最低35000盾而七日票最低150万盾。门票也分为3种，即VVIP、VIP A和VIP B。