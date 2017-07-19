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2017年5月份

私企外债1652亿美元同比微降0.1%

【本报雅加达讯】2017年5月份，我国外债录志为3336亿美元，或比去年同期增长5.5%。

根据借款人组，公共部门外债年度增长上升，而私企部门则下降。有如周一摘引印度尼西亚银行(央行/BI)的新闻发布会，2017年5月份的公共部门外债为1684亿美元，或占外债总额的50.54%，同比增长11.8%，比上月的同比9.2%更高。

与此同时，私企部门的外债为1652亿美元，或占外债总额的49.54%，同比下降0.1%，比2017年4月份同比下降3.2%更小。

上述私企外债的降低是由金融机构外债(银行或者是非银行金融机构/LKBB)所造成，而非金融私企外债(非金融机构企业/PBLK)则上升。

根据期限，无论是长期外债或者是短期外资的增长都有所提高。长期外债同比增长4.4%，比2017年4月份的同比增长1.4%更高。而短期外资则同比增长13.6%，比2017年4月份的同比增长12.4%更高。

央行在其书面陈述中称，“长期外债为2892亿美元，或占外债总额的86.7%，包括公共部门外债1651亿美元，或占长期外债总额的57.1%，和私企部门外债为1241亿美元，或占长期外债总额的42.9%。”

至于短期外资录志444亿美元，或占外债总额的13.3%，包括私企部门外债为411亿美元，或占短期外债总额的92.6%，和公共部门外债33亿美元，或占短期外债总额的7.4%