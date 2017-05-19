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2017年4月份超越日本

印度成为我国第三大出口目的国

【本报雅加达讯】印度经济腾飞，对我国贸易带来好运。最近数年内，我国向印度的出口持续快速上升。甚至在2017年4月份，印度已超越日本而成为第三大出口目的国。

倘若10年前，印度不是我国出口市场主要目的国的话，如今其地位越来越重要。最低限度，自2010年至目前为止，印度总是列入出口市场10大行列。

中央统计局(BPS)记载，2006年我国向印度的出口仅35.7亿美元，或占出口总额的3.44%。2016年，出口额迅速上升至100.8亿美元，占我国出口总额的6.98%。

2017年1月至4月，向印度的非油气出口已达46亿美元，或占全部非油气出口的9.64%。该数据亦成功地超过在这期间处于三大的日本。向日本的非油气出口仅44.3亿美元，或占非油气出口份额的9.05%。向印度的出口不断上升是与该宝莱坞(Bollywood)国的经济发展分不开的。2000年印度经济快速增长。高峰期是出现在2010年为9.35%，仅次于中国的10.63%。

藉着该增长，印度的国内生产总值(GDP)升至1657兆盾。2015年印度的国内生产总值已达2089兆盾。

中央统计局出口统计次局局长Mila Hertinmalyana称，印度列入第三大是1月至4月，由矿石，地壳和金属灰出口同比猛升389.33%所影响。而棕榈原油出口同比增长63.7%，和煤炭同比上升53.07%。