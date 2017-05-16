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2017年4月份

我国外贸顺差12.4亿美元

【本报雅加达讯】2017年4月份我国对外贸易顺差12亿4000万美元， 出口达131亿7000万美元，比119亿3000万美元的进口更大。

而累积的，2017年1月至4月期间的贸易顺差达53.3亿美元。

周一，中央统计局局长苏哈利延多(Kecuk Suhariyanto)在雅加达其办公处的新闻发布会上说，“2017年期间总共53.3亿美元，远比2016年的更大。所以我们希望下个月的顺差会更好，以致影响经济业绩。”

2017年的出口值达131.7亿美元。比上月的有所降低10.30%。然而若与去年同期比较的话，则有相当显著的上升。

他说，“价格有所下跌的是棕榈原油，橡胶，反过来3月至4月有数种非商品却上涨，即锡，煤炭，可可，这将对进出口有影响。”

根据部门，2017年1月至4月，制造业产品非油气出口，比2016年同期上升15.60%。农产品出口亦上升25.16%，矿产品及其它的出口上升42.19%。

2017年4月份出口最大的是向中国达15.7亿美元，接着是美国13.6亿美元和印度11.9亿美元，上述三国的贡献达33.80%。而出口至欧洲(28个国家)为13.6亿美元。

2017年4月份的进口达119.3亿美元，比上月的下降10.20%。下降最大的是非油气组合29.25%。

而累积的，进口上升13.51%，由机械与电器设备为53.6亿美元和机械与机械设备66.1亿美元所支撑。

非油气进口市场份额是中国26亿美元，日本12亿美元，和泰国7.356亿美元。