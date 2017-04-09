Sunday, April 9th, 2017 | Posted by

2017年1月至4月5日
外资流入我国达79.1兆盾

【本报雅加达讯】从2017年1月至4月5日，流入国内的外资录志达79.1兆盾。大多数流入国家有价证券(SBN)市场，剩下的是股票市场和央行有价债券(SBI)。

这是由印度尼西亚银行(央行/BI)资深行长助理米尔萨(Mirirza Aditityaswara)于上周末，在雅加达央行总部透露的。

他解释说，“今年迄今为止，至4月5日流入金融市场79.1兆盾。那是包括62.1兆盾流入国家有价证券市场。流入股市9.7兆盾，和流入央行工具，例如央行有价债券5.7兆盾。”

米尔萨说，若与去年同期比较的话则有所上升，虽然是不太过显著。“2016年流入国家有价证券市场53.4兆盾，流入股市4.7兆盾。因此已经更大了，然后流入央行工具者2.3兆盾。”

意思是，在这全球不确定性之际，我国仍然是资本所有者的选项。盾币汇率保持稳定，和股价综合指数(IHSG)继续在绿色区域。

我国经济增长依然高，虽然略低于5%。然后于2017年3月份通货紧缩，以及外汇储备也足共需求。

他说，“这表明对新兴市场的乐观情绪，包括我国还是不错的。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=179819

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