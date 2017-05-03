Wednesday, May 3rd, 2017 | Posted by

2017年首季度 25家国营企业亏损3.4兆盾

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【本报茂物讯】国营企业部称，2017年首季度共有25家国营企业亏损。上述亏损额总值约3.4兆盾。

国营企业部秘书Iman A. Putro称，亏损最大的企业之一是国营粮食署(Bulog)为9030亿盾。上述亏损是因为还未分配弱势社群大米。

除了国营粮食署外，数家亏损的其它国营企业公司其中是Kertas Leces公司，从事于成衣业的Industri Sandang (insan)公司，Pertani公司，和Rajawali Nusantara

Indonesia(RNI) 公司。

可惜的是Iman不愿透露上述亏损的全部国营企业。他说，明确的是在首季度所蒙受的亏损是年度周期。因为国营企业的业务还未以最佳状态运行。通常在第二和第三季度，上述各国营企业将重又获得利润。“去年底国营粮食署都还能获得利润。”

根据2016年首季度国营企业部的记载，27家国营企业公司亏损总额更大，达5.6兆盾。国营企业部制订指标，至今年底亏损的国营企业公司数目只有5家，预计亏损不超过4900亿盾。Iman说，“但是，我们将设法使亏损的仅一家而已，即鸽航公司(PT Merpati Nusantara )，因为本来就已没有业务活动了。”

国营企业部长莉妮.苏玛尔诺(Rini Soemarno)

补充称，为抑制亏损的国营企业公司数目，她将尽量的把国营企业公司之间加以协同，例如从事于纺织业的Prisma 公司。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=181608

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