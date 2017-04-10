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2017年首季度消费增长放缓

银行业贷款趋势减缓

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)观察到今年的首季度消费放缓。该民众消费的放缓，可从2017年1月至3月银行业贷款趋势减缓看出来。央行资深行长助理米尔萨(Mirza Adityawara)称，自2017年1月至3月，银行业贷款业绩负0.7%。然而若与增长8.4%的去年同期比较的话，则2017年首季度的贷款仍积极增长。此前央行记载，2017年1月份的银行业贷款增长8.3%。

米尔萨解释说，今年首三个月的银行业贷款负增长趋势还比较合理。在历史上，年初的贷款需求总是比下一期更低。“通常经济活动在第二季度开始看出，然后在每年的第三和第四季度再提高。”央行货币和经济政策部门主任Dody Budi Waluyo补充称，根据央行的预测，2017年首季度的家庭消费增长确是放缓。除了银行业贷款指示器外，家庭消费放缓亦可从零售销售数据看出来。“预计2017年首季度家庭消费，比2016年第四季度略微放缓。”

然而，Dody 深信，该放缓是暂时性的。家庭消费将于2017年第二季度好转，这是与销售和消费预期好转并行的。该图像可从往后三和六个月的零售销售和消费调查成果看出来。Samuel 资产管理公司经济学家拉娜(Lana Soelistianingsih)

表示，2017年首三个月的家庭消费还不够强。这可从一些消费数据加以确认。首先，数家消费者上市公司的销售下降，如Ramayana。显示中下阶层民众的消费放缓。其次，2017年首季度的零售销售比2016年同期下降0.25%。第三，央行零售销售调查结果显示，2017年1月份增长放缓和2月份停滞不前。再加上政府的开支不大。在央行的政府余额上升56.6%。