Friday, May 12th, 2017 | Posted by

2017年首季度
我国棕油出口同比上升23.57%

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Fadhil Hasan

 

【本报雅加达讯】2017年首季度，我国棕榈原油出口，包括生物柴油和油脂化学品达802万吨，或比去年同期的仅649万吨上升23.57%。该上升是由一些出口目的国，其中是欧盟，美国，非洲和巴基斯坦的需求大幅提高所引发。

印尼棕榈企业家协会(Gapki)执行主任Fadhil Hasan称，2017年1月至3月的棕榈原油出口上升23.57%，虽然在2月至3月期间恰恰显示降低的趋势。上述趋势由2017年2月份出口税高达每吨18美元所引发。

日前，Fadhil 在雅加达说，“2017年首季度，我国棕榈原油出口比2016年同期上升23.57%，表明我国棕榈原油出口仍积极增长，这是随着人口的增加，与世界植物油消费持续提高分不开的。”

根据印尼棕榈企业家协会的数据显示，2017年3月份，我国棕榈原油出口，包括生物柴油和油脂化学品，从2017年2月份的266万吨下降5%成为253万吨。而3月份的产量达292万吨，比2017年2月份的263万吨有所上升。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=182604

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