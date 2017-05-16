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2017年首季度

我国收支预算顺差45亿美元

【本报雅加达讯】外资的流入重又挽救我国收支预算(NPI)。印度尼西亚银行(央行/BI)公布，2017年首季度，我国收支预算顺差45亿美元，虽然在这同时出现经常帐赤字(CAD)。我国收支预算顺差由超过经常帐赤字的金融与资本交易顺差高所支撑。

央行执行主任Tirta Segara解释说，资本交易的提高，主要是由以盾币计价的工具，例如国家债券(DUN)，国库证券(SPN)，和股票，以及政府全球伊斯兰债券的发行，投资组合的投资资本大量的流入所推动。他说，“外资的流入能减少油气部门直接投资外流和其他投资赤字，特别是因为在国外的私人资产配置。”

而2017年首季度的经常帐赤字比2016年第四季度有所上升，是因为主要收入和油气贸易逆差的缘故。这是当油产降低时，受世界油价上涨的波及。

然而该经常帐赤字却比去年同期缩小。这将支持经济走势至参与支持继续保持宏观经济稳定。

只不过，央行必须警惕有关美国央行政策的风险，和能影响在整体上收支预算业绩的地缘政治因素。