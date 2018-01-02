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2017年经济增长未能如愿以偿仅达5.05%

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)称，2017年的经济增长约5.05%，或低于2017年国家收支预算修订案(APBN-P)指标5.2%。

虽然如此，比起2015和2016年的各为4.9%和5.02%，2017年的经济增长却更好些。

央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)解释说，上述经济改善是因为出口和投资好转的缘故。“进口情况也有所改善，而商业界在产能方面亦为2018年做准备。致使经济形势也更好。”

此外，他接着说，5月份标准普尔(S & P)国际评级机构已经设定了投资等级。“这是一个历史条件。”

阿古斯称，截至2017年11月份的对外贸易顺差为120亿美元。此外，我国外汇储备逐渐增加至11月底的1359.5亿美元，或相当于8.1个月的进口率。

而2017年的通货膨胀保持低和稳定于3-3.5%范围。如果情况保持一致的话，预计2018年的通货膨胀约3.5%正负1%。

阿古斯预测，2018年的经济增长处于5.1-5.5%范围。上述增长预设是基于最近两年的经济增长好转。

此前，财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)估计，至2017年底的经济增长处于指标以下，即低于假设的5.2%仅达5.05%。

卡拉副总统声称，导致经济增长难以达到指标的主要因素之一是，基础设施建设仍未显示对经济的影响。实际上，政府希望藉着加紧上述工程项目，能对经济产生乘数效应。

他说，其它因素是2017年的私企投资不大。同时亦可从仍个位数的信贷增长看出来。