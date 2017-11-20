Monday, November 20th, 2017 | Posted by

2017年第三季度
我国外债同比上升4.5%达3431亿美元

【本报雅加达讯】2017年第三季度期间我国外债比2016年同期上升4.5%，达3431亿美元，这是因为公共债务增长，或政府和央行债务上升8.5%的缘故。

根据日前，印度尼西亚银行(央行/BI)公布的外债统计，私企债务也同比提高0.6%，最大的债务撤回部门是在矿业，电力，煤气与清洁水，加工业，和金融部门占77%的份额。

如此一来，第三季度的公共债务为1759亿美元，和私企债务为1672亿美元。

央行在报告中写道，“该外债增长是与基础设施建设的融资需求并行的。”

而根据时间段的长期外债占外债总额的86.2%2017年第三季度末同比增长3.4%。该数字显示比同比增长1.5%的上季度有所上升。

至于短期外债则同比增长11.6%，比上季度的同比增长10.5%更高。

央行认为，2017年第三季度的外债走势仍得以维持。2017年第三季度末，我国外债比率占国内生产总值(GDP)34%。若与36%2016年第三季度比较的话，该比率有所降低。此外，短期债务比率占外债总额亦相对的平衡在13%范围。央行写道，“上述两个外债比率均优于同等经济实力的国家。”

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