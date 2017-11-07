Tuesday, November 7th, 2017 | Posted by

2017年第三季度
制造业增长高对GDP贡献达20%

【本报雅加达讯】2017年第三季度制造业业绩显示出改善的迹象。藉着对国内生产总值(GDP)的贡献达20%，制造业业绩的改善望能成为未来经济好转的一个标志。

根据中央统计局(BPS)的记载，今年第三季度，大型与中型制造业(IBS)和微型与小型制造业(IMK)生产各同比增长5.51%5.34%

上述大型与中型制造业生产的增长是自2015年首季度以来最高者。中央统计局局长苏哈利延多(Suhariyanto)称，“这是令人欣慰的。如果我们往后看，原材料进口的确是显著上升。”

大型与中型制造业生产的增长由基本金属行业增长11.97%所影响。然而该行业对大型与中型制造业总额的贡献仅0.28%。而对大型与中型制造业总额的贡献最大的行业类型是食品工业。以贡献27%，食品工业增长相当高为同比9.24%

中央统计局亦记载，在第三季度，大型与中型制造业仍有增长下降的部门。其中是眼镜，电子产品和电脑行业为同比1.78%。还有纸张和纸产品工业同比2.73%

至于微型与小型制造业，生产上升最高的是眼镜，电子产品和电脑行业同比为35.99%。苏哈利延多补充称，“但是，其对微型与小型制造业总额的市场份额只有0.04%。因为通常是多由大型与中型制造业所生产。”

而在微型与小型制造业，贡献最大的是食品工业，同比增长高达10.3%，和服装行业贡献17.45%，同比增长6.96%

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197604

Posted by on Nov 7 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added