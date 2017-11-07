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2017年第三季度

制造业增长高对GDP贡献达20%

【本报雅加达讯】2017年第三季度制造业业绩显示出改善的迹象。藉着对国内生产总值(GDP)的贡献达20%，制造业业绩的改善望能成为未来经济好转的一个标志。

根据中央统计局(BPS)的记载，今年第三季度，大型与中型制造业(IBS)和微型与小型制造业(IMK)生产各同比增长5.51%和5.34%。

上述大型与中型制造业生产的增长是自2015年首季度以来最高者。中央统计局局长苏哈利延多(Suhariyanto)称，“这是令人欣慰的。如果我们往后看，原材料进口的确是显著上升。”

大型与中型制造业生产的增长由基本金属行业增长11.97%所影响。然而该行业对大型与中型制造业总额的贡献仅0.28%。而对大型与中型制造业总额的贡献最大的行业类型是食品工业。以贡献27%，食品工业增长相当高为同比9.24%。

中央统计局亦记载，在第三季度，大型与中型制造业仍有增长下降的部门。其中是眼镜，电子产品和电脑行业为同比1.78%。还有纸张和纸产品工业同比2.73%。

至于微型与小型制造业，生产上升最高的是眼镜，电子产品和电脑行业同比为35.99%。苏哈利延多补充称，“但是，其对微型与小型制造业总额的市场份额只有0.04%。因为通常是多由大型与中型制造业所生产。”

而在微型与小型制造业，贡献最大的是食品工业，同比增长高达10.3%，和服装行业贡献17.45%，同比增长6.96%。