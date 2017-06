Posted by admin

2017年第一季度

CITA营业收入提高超过370%

【雅加达6月8日讯】在铝土矿上以及冶炼级氧化铝(”SGA”)生产商的Cita Mineral Investindo公司(股代号CITA)的工作成绩继续发展很大,此事从2017年第I季度的净销售额达1303亿盾反映。该净销售额比去年第I季度的总数274亿盾就提高达376%。甚至,于2017年第I季度比2016年第I季度的毛利润提高很大是433%,于2017年第I季度的毛利润是355亿盾而2016年第I季度的毛利润是67亿盾。上述毛利润WHW提高的起因是因为CITA的铝土矿铝土矿开始运营,就是从生产冶炼级氧化铝的Well Harvest Winning (“WHW ”)第一个阶段的氧化铝精炼厂从2016年中已经运作。

CITA公司经理Yusak Pardede披露:“我们几乎连续两年内不赚取收入,此事是政府颁布禁止出口未加工的矿用产品的矿产和煤炭法令的后果,但是目前我们确信能于2017年取得正收益。何况,政府目前已经颁布第1/2017号的政府条例以及2017年第1051K能源及矿物部长决定书,该规定允许出口CITA加工的矿产铝土矿, CITA通过WHW公司已经拥有铝土矿精炼变成冶炼级氧化铝的设备。此事造成我们越来越确信取得良好的成绩。”

以前,WHW生产的冶炼级氧化铝(SGA)必须从他国进口,该冶炼级氧化铝是铝冶炼厂的主要材料。 WHW从西加里曼丹省的CITA矿业子公司得到铝土矿原料。为此,CITA铝土矿开采活动从2015年底已经开始运作,本公司到WHW公司拥有的氧化铝精炼工厂供应铝土矿原料,该活动进行当WHW在该同期进行第一个阶段的运作试验之后。

WHW是合资企业,其中是CITA (30%)、中国的China Hongqiao Group Limited(56%)、Winning Investment (香港) Company Ltd. (9%)与Shandong Weiqiao Alumunium and Electricity Co. LTd (5%) 。

CITA于2017年6月8日在雅加达举行年度股东大会,本公司在上述年度股东大会中批准一些项目,其中是:(一)年度报告,2016年经营管理部报告及董事会委员会监督报告;(二)制定于2016年12月31日结束的财政年度的公司净利利用;(三)向董事会下方权力及授权以制定将审计2017财政年度的公司财政报告的会计师事务所;(四)制定为公司董事会及管理部门的酬金及/或其他津贴。在这项年度股东大会中也展开公开阐述以提供有关CITA最新的信息。

Yusak Pardede公开阐述闭幕说:“这个所有的成绩当然由于属于CITA的所有小组,子公司以及协会的竭力工作,也是各方及利益相关者的支持。我们希望,CITA通过在印尼及东南亚第一个及最大的加工和提炼设备的WHW能继续提高生产量达到100万吨,此外,我们也希望CITA能对所有利益相关者,当地居民及印尼民族作出贡献。