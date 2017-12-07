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2017年福布斯印尼50名富豪榜

福布斯 2017 年印尼 5 0 大富豪榜出炉，黄 惠忠与黄惠祥兄弟仍排 名第一，拥有323亿美 元。2017年印尼50富豪 的财产比去年增加了1 7 ％，从990亿美元上升至 1260亿美元，主要因素 为企業股票涨价及因国 內有税务特赦條例而申 报了以前未报的资产。 黄惠忠与黄惠祥兄弟的 针记香烟集团是印尼最 大的生产香烟集团，成 立于1951年，目前拥有 75000名员工，现在其 企业已扩展至银行业、 房地产、农业、电器、 多媒体。 2007 年收购 BCA银行51%股权，成 为BCA的大股东。连续9 年蝉联印尼首富榜首， 拥有323亿美元资产。 黄奕聪是印尼金光集团 （Sinar Mas Group）创办 人，该集团于1962年创 立，目前拥有1 5万名员 工，资产约9 1亿美元。 投资范围远及亚洲、北 美、欧洲、澳洲等地。 目前，已发展形成四大 核心产业：制浆造纸 业、金融业、农业及食 品加工业、房地产业。 拥有世界上最大的私营 棕榈种植园。 1992 年 起，金光集团开始在中 国投资。在中国投资了 家喻户晓的华丰方便面 和大满贯食用油。蔡道 平(Susilo Wonowidjojo) 是印尼盐仓集团老板， 自 2009 年已被列入印 尼富豪榜， 2009 年 排 名第3，资产达2 6亿美 元。2010年排名第2， 资产80亿美元。2011年 排名第2，资产108亿美 元。2012年排名第3， 资产74亿美元。2013年 排名第4，资产有53亿美 元。2017年排名回升至 第3，资产8 8亿美元。 林逢生(Anthoni Salim) 三林集团在印尼、香 港、新加坡、菲律宾等 地上市公司的董事，国 际ALLIANZ集团董事、 上海中远三林置业公司 董事长。 1971 加入三 林集团，协助其父亲 林绍良， 1984 年担任 集团执行总裁， 2013 年首次被列入印尼富 豪榜前三甲，目前家 族资产达 6 9 亿美元。 乔吉亨德拉（ J o g i HendraAtmadja）Mayora集 团总裁，是印度尼西亚 最大的食品加工商Mayora 集团的负责人，生产咖 啡和麦片到糖果和饼 干，Mayora集团在90多个 国家销售其品牌。今年以 27亿美元的总财富跃居第 十大首富，其财产比去年 8.5亿美元增加许多，排 名飙升25级。