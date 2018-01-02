Tuesday, January 2nd, 2018 | Posted by

2017年政府开支已达预算的93.8%

财政部长丝丽.穆莉雅妮

财政部长丝丽.穆莉雅妮

财政部长丝丽.穆莉雅妮昨日在财政部大厦对记者说，2017年政府开支已达总开支预算的93.8％或2000.6兆盾。她说，2017年的政府开支比2016年的政府开支增加7.4％。

财政部长丝丽．穆莉雅妮说，2017年资本的支出达92.8％比2016年的资本支出增加了82％。

2017年的开支吸收率及成长率远比2016年好，而2015年的资本支出只有85.2％。2017年的采购物资增加至96.8％，比起2016年只有85.3％，2015年有89.8％。所以2015年与2016年政府采购物资2017年少。

她说，2017年政府的社会支出达2017年预算支出的100％。政府的采购、资本支出与社会支出对提升经济增长及改善贫穷人口的收入有很大的帮助。

2017年中央政府的支出占总支出预算的92.1％或1259.6兆盾。

在基础建设上的贡献，如公路的建设794公里，桥梁9072公里，新建机场3个，修理机场8个，新建铁路618.3公里。

财政部长丝丽希望，拨放乡村的经费能够更加平均及有效率，拨放到教育部的经费用来修理11千所小学，及新建1531所小学，在保健方便，新建及修建了346所医院。

 

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