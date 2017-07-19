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2017年收支修订预算 燃油补贴削减1.9万亿盾

政府重申近期无计划调升国内燃油价格

【雅加达点滴新闻网7月18日】根据2017年政府收支修订预算假设（RAPBNP），燃油补贴削减1.9万亿盾，从原先的政府开支预算草案中的103.1万亿盾，下调至101.2万亿盾。

细节如下，标准汽油（BBM）和3公斤液化石油气(LPG)或煤气补贴金，根据国会预算A委员会讨论的结果，同意从原来的32.3万亿盾调升至50.2万亿盾。分别为标准汽油补贴为10.1万亿盾和3公斤煤气补贴金为40万亿盾。

燃油和煤气补贴虽然是老生常态，但的确是政府“烫手山芋”的问题，尤其是燃油补贴金已经对国家收支预算带来不堪负荷的巨大压力。其实，补贴燃油受惠对象变成不明确，受惠者多为中上收入阶层有车群众。

对于电力补贴，根据预算A委员会的讨论结果是51.0万亿盾，从原先在在2017年政府收支修订预算假设中的52.0万亿盾减少1万亿盾的补贴金。

然而，根据财政部开支预算局长Askolani阐述，即使政府削减部分能源补贴，但是政府保证不会实行能源价格调整计划。

“到目前为此，政府能源补贴的政策并没有改变，政府也不会调升燃油价格直到2017年9月底，”周二（18日）， Askolani局长在雅京史纳延国会大厦对媒体如斯说。