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2017年房地产贷款增长达10.28%

【本报雅加达讯】从1月至11月的2017年房地产贷款增长录志达10.28%。该增长数字远比在同期仅达7.24%的银行业贷款增长更高。

印度尼西亚银行(央行/BI)宏观审慎政策部副主任丝丽(Sri Noerhidajati)于周三，在雅加达中区，Pullman Thamrin 酒店的物业前景讨论会上作出上述表示。

丝丽说，该房地产贷款增长落实表示在来年的房地产贷款增长将有所改善。“显然地，最近住房贷款开始增长在银行业贷款以上。至11月份的数据显示，房地产增长至10.28%。远高于7.24%的银行业贷款增长。央行对今年的房地产贷款增长会越来越大表乐观。”

随着经济好转，主要是今年大宗商品，例如煤炭和棕榈原油价格的上涨，深信今年的房地产贷款增长将会越来越好。这在投资上与房地产依然是主要选项一致的。

她解释说，”大宗商品价格的影响对房地产贷款影响很大。例如此前受影响的加里曼丹。煤炭价格下跌，以致当时在那里的不良贷款(NPL)增长得相当高，因大宗商品价格下降的缘故。”

随着宏观经济的好转，今年房地产贷款增长情绪亦由今年的政治年，为2019年普选做准备和2018年同步进行的地方首长选举所影响。