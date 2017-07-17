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2017年国家收支预算草案

政府减少能源补贴1兆9000亿盾

【本报雅加达讯】在2017年国家收支预算草案(RAPBN)中，政府与国会预算委员会的讨论成果，把能源补贴开支由此前的103兆1000亿盾降至101兆2000亿盾，或有所降低1兆9000亿盾。

财政部长丝莉慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)日前在雅加达，与国会委员会的工作会议上称，“根据2017年国家收支预算草案 A 工作委员会的讨论结果，能源补贴下降1兆9000亿盾，那是因为我国原油价格(ICP)下跌的缘故。

该2017年国家收支预算草案暂时有所改变，其中之一是因为我国原油价格的基价假设由每桶50美元降至每桶48美元。

财政部长称，该我国原油价格假设的降低，导致液化石油气(LPG)和燃油补贴开支上限由51兆1000亿盾降至50兆2000亿盾，和电力补贴上限由此前的52兆盾成为51兆盾。

本年度燃油补贴分配由最初的10兆6000亿盾降至10兆2000亿盾，和本年度液化石油气的补贴分配由52兆盾降至51兆盾。

丝莉说，“该暂时的结果亦考虑到A 工作委员会所同意的，即2017年不调升3公斤罐装液化石油气的售价，和柴油的数量由1600万千公升(kl)降至1550万千公升。”

她补充称，我国原油价格假设的改变。导致油气的收入有所增加，由最初的116兆5000亿盾升至118兆4000亿盾。