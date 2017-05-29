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2017年印尼贸易博览会

预期交易额达11亿美元

【本报雅加达讯】政府定下指标，今年10月11日至15日在我国举办的最大贸易博览会——印尼贸易博览会（TEI）交易额或达11亿美元。

贸易部长英卡尔迪亚斯多（Enggartiasto Lukita）称，贸易部深信博览会在新地点举办、基础设施和服务质量更好，TEI将吸引更多国内外买家来参观。

英卡尔说：“我希望在新地点的TEI能举办得更好，因为宏伟外观设计和更为明确细致的产品分区符合国际标准。买家能更舒适的交易和洽谈商务。”

在万丹省丹格朗市塞尔邦的BSD印尼会奖展中心（ICE）举办的2017年TEI博览会，以“Global Partner for Sustainable Resources”为主题，预计将吸引1万6000个买家和观众到会参观采购。

除此之外，2017年印尼贸易博览会将云集1100家参展商，他们是有意把业务扩展到国外的国内生产商、出口商和产品和服务供应商。

“TEI是我国规模最大的企业对企业博览会，同时成为买方寻找高品质和有竞争力的国产品的一站式商务服务。若上一届的TEI博览会是提高出口的转折点，这届是提高出口的里程碑，”英卡尔说。

2017年TEI将展出我国300余种产品和服务。展出的产品和服务划分7个分区，即家具和装饰、时尚、工艺和创意产品、高端产品、战略性产业、制造产品和服务、食物与饮料以及省份高档产品。

我国驻国外的大使馆贸易参赞和贸易促进中心（ITPC）主任以开展招商计划，在其所驻国家兜揽潜在买客来到印尼贸易博览会参观，并与我国出口商洽谈生意。

2016年TEI的总交易额达10.2亿美元，同比前一届大约增长12%，并吸引来自125个国家的1万5567人来观展。