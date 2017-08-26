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2017年印尼国际非开挖技术展览会

月底雅加达Balai Kartini 会议与展览中心举行

2017年印度尼西亚国际非开挖技术展览会（Trenchless Indonesia 2017）将于8月30-31日登陆首都雅加达，在巴莱卡蒂妮（Balai Kartini）会议与展览中心举行。印尼是东盟的创始国之一，同时作为二十国集团（G20）成员，其国际地位与日俱增。中国改革开放30年来，经济迅速发展，已崛起成为世界强国。中国的快速稳步发展和广阔市场成为包括印尼在内的发展中国家的最大商机和最好伙伴。印尼制定了“面向亚洲、面向中国”的政策，加深了与中国在经济、能源等方面的互利合作。在“一带一路”战略的推动下，印尼与中国的合作与发展跨入了一个新的阶段。

为迎接非开挖行业展会在印尼的首次举办，中国展团已全面做好准备。此次中国展团将有15家企业参展，届时将在展会上展出来自中国高精尖的产品和技术，他们分别是以生产水平定向钻机为主的XCMG，江苏谷登，江苏地龙，桂林华力，黄海勘探，东台巨力；以生产顶管机为主的安徽唐兴；以生产泥浆固控系统为主的科盛能源，濮阳锐实达，陕西艾潽；以生产钻头，钻具为主的无锡陆顺，飞龙锐拓，扬州黎明，无锡中地；及以生产管道焊接设备为主的杭州德瑞宝等。他们都是非开挖行业的领军企业，将带着开拓新兴市场的热情参与此次展会。

江苏地龙重型机械有限公司是中国最早从事非开挖技术研究、开发和产品制造的专业公司之一。产品品种有DFM、DL、两个系列十多个品种，从中国目前体积最小的4吨微型钻机到500吨的大型钻机，满足客户不同工况的施工需要。

地龙DL200A钻机运用四泵液压系统使机器有更高的工作效率，功率分配更加合理，强力风冷系统，即使在炎热地区也可长时间可靠工作；紧凑的外形结构及出色的爬坡能力使设备的转场及运输更加方便；高速的运行系统，采用多档位无级调速功能，大大提高了作业效率。

地龙产品优良的品质和出色的性能，加之地龙一贯坚持的“一切从客户的角度思考”的服务理念，地龙产品现已遍布中国20多个省份，并已远销俄罗斯、东南亚等国家。

最后预祝此次展会顺利开展，所有参展企业满载而归。