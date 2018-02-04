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2017年制造业同比增长4.74%

【本报雅加达讯】2017年大型与中型制造业(IBS)和微型与小型制造业(IMK)比2016年同样实现4.74%的产量增长。

然而，特别是2017年的微型与小型制造业，是自2013年增长7.51%，2014年增长4.91%，2015年增长5.71%，和2016年增长5.78%以来增长最低者。

中央统计局(BPS)主任苏哈利延多(Suhariyanto)称，最大的份额是在微型与小型工业，来自上升9.2%的食品工业部门，对经济增长的份额，或占国内生产总值(GDP)的30.51%。特别是在2017年第四季度的产量增长为4.59%。

日前，苏哈利延多在雅加达中区，中央统计局总部称，“但需要注意的，对微型与小型工业有负增长的，那就是烟草加工业下降20.45%，受烟草收获期的影响，而令人欣慰的是光学与电子产品和电脑行业上升35.25%。”

若根据地区的2017年微型与小型制造业的产量增长，最高的是在北加里曼丹增长26.87%，东努沙登加拉(NTT)25.60%，北马露姑21.86%，亚齐20.99%，和万丹20.87%。至于负增长的是在中爪哇-3.35%，西苏门答腊-2.58%，西努沙登加拉(NTB)-0.07%，和南苏拉威西-0.01%。

而大型与中型制造业的增长，中央统计局记载，2017年第四季度的大中型制造业增长5.15%。

他说，“几乎和2014年与2015年的一样，大中型工业增长4.74%。”

大型与中型制造业的增长，特别是食品工业对经济增长的份额，或占国内生产总值的27.09%，而食品工业本身的产量上升9.93%。而负增长的是其它加工业，即下降4.51%。

若根据地区的大型与中型制造业的产量增长，最高的是在雅京增长14.10%，接着是邦加勿里洞群岛13.34%，东南苏拉威西9.17%，和莪伦打洛8.96%。至于负增长的是在亚齐-6.39%，北苏门答腊-3.11%，廖群岛-2.03%，巴厘-1.26%，西苏门答腊-0.54%，和萌姑露-0.40%。