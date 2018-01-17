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财政部长丝莉.慕利亚妮称

2017国家收支预算赤字2.46%低于指标

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，2017财年国家收支预算修订案的预算赤字录志占国内生产总值(GDP)的2.46%。

她说，上述赤字数字远比2017年国家收支预算修订案法律中政府所制订的指标为2.92%，以及比截至2017年底的数字2.57%更低。

周一，丝莉.慕利亚妮在雅加达中区，财政部的我们的国家收支预算新闻发布会上称，“我们的赤字占GDP的2.46%，比国家收支预算修订案法律中的2.92%更小，甚至比在2017年底我们向佐科威总统呈上的数字也更小。”

该2.46%的赤字值，是因为国家收入达1655.8兆盾，或95.4%，和国家开支落实为2001.6兆盾的缘故。

藉着预算赤字降至2.46%的水平，则基本平衡亦有所下降。由规定的178兆盾，至目前的位置其落实达115.5兆盾。

她补充称，“这说明我们可以管理2017年国家收支预算的信息，其落实积极且令人欣慰，和支持经济发展势头。”

上述国家收入为1655.8兆盾，来自税务部门为1339.8兆盾，非税务国家收入(PNBP)308.4兆盾，和馈赠收入7.6兆盾。